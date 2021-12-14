Вся надежда на Шольца: Зеленский спешит на встречу с лидерами ФРГ и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский завтра едет в Брюссель на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, где попытается вновь поднять вопрос об изменении текста минских соглашений по Донбассу в пользу Киева.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», беседа пройдёт перед саммитом Восточного партнерства ЕС и шести бывших республик СССР – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.
«После приезда в Брюссель перед началом саммита пройдет встреча так называемой «нормандской тройки»... На встрече речь пойдет о том, чтобы совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации минских договоренностей», – приводят РИА Новости слова источника в ведомстве канцлера ФРГ.
По мнению украинских экспертов, Зеленский очень надеется, что новый канцлер Германии Олаф Шольц встанет на сторону Киева в конфликте с Донбассом, в отличие от «несговорчивой Меркель».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube