Большинство крымских школ требует капитального ремонта

Более 60% крымских школ требуют капитального ремонта. Об этом заявила министр образования и науки республики Валентина Лаврик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Крыму работает 545 учреждений основного и среднего образования. 248 из них нуждаются в частичном капитальном ремонте, 95 нужна полная реконструкция. 88 школ собираются отремонтировать за счет федеральной субсидии.

Правда, на ближайшие 3 года запланированы ремонты 59 учреждений – на эти цели потребуется около 1 млрд 300 тыс рублей.

Отметим, что 95% крымских школ построено в прошлом веке, а 11 учебных заведений функционируют в зданиях XIX века.

Симферополь, Лиана Макоба

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