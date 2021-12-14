Берегите памятники: Севастополь будет застраивать экс-депутат Госдумы, засветившийся в громком скандале

В Севастополе дан страт превращения в город-миллионник. Руководить процессом будут представители другого российского миллионника, правда, засветившиеся на родине в громком строительном скандале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинская компания «ЕСК-Проект» еще в августе текущего года представила на Градостроительном совете Севастополя проект комплексной застройки, призванной увеличить жилой фонд города почти на треть. Под застройку предполагается отдать 7 территорий общей площадью 920 гектаров: совхоз имени Софьи Перовской, Красную горку, земли на Сапун-горе, 6-й и 7-й километры Балаклавского шоссе и Молочную балку. Отметим, что часть участков – это земли сельхозназначения (более 600 гектаров виноградников), однако застройщик предложил простейшее решение проблемы: внести изменения в ряд документов и изменить категорию земли. Взамен обещал 3,8 млн квадратных метров жилья. Правда, под социальное отдадут лишь 15-ую часть – всего 250 тыс «квадратов».

В августе Градостроительный совет предложенный проект раскритиковал: разработчики проигнорировали одну из главных проблем Севастополя – где взять воду для новых жителей. Вопрос водоснабжения стоит в городе достаточно остро, а новый проект застройки подразумевает увеличение населения минимум в 1,5 раза.

Были и другие серьезные замечания: председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров обратил внимание на то, что часть территории, предлагаемой под застройку, граничит с природными парками и объектами культурного наследия. Например, Сапун-гора и Максимова дача.

«Когда у нас нет Генплана, сложно вообще что-то делать. Потому что это напоминает точечную застройку, только в крупном масштабе. Увидели пустую территорию, воткнули туда. Что будет дальше – непонятно», – отметил Комаров.

А председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Вячеслав Горелов заявил: «Мне кается, что если такое решение в отношении семи участков будет принято, то и генеральный план, по сути, уже не будет нужен. И такое ощущение у меня возникает, что основная подоплёка всех этих событий – это принять то решение, которое сейчас необходимо кому-то либо на федеральном уровне, либо на местном уровне».

По его словам, отдать под подобную застройку можно только Молочную балку.

Тогда, в августе, проект отправили на доработку, потребовав учесть все озвученные замечания.

И вот ровно через 4 месяца проект одобрили, хотя он существенными образом не изменился.

«Четыре месяца потребовалось губернатору Севастополя, чтобы договориться с элитой Севастополя о размещении участков комплексной застройки. Представленные вчера челябинцами участки ничем не отличаются от тех, что были показаны в августе. Но реакция изменилась, никто категорически не протестовал, не задавал неудобные вопросы про воду и прочие изношенные сети, – пишет telegram-канал, чье название в печатной версии можно обозначить как «Камни, женщины с низкой социальной ответственностью, бескозырки». – Представитель «Тавриды Электрик» господин Горелов постарался не потерять лицо и наложил вето на застройку Красно-Зеленой горки, которую в 2014 году его начальник господин Чалый планировал сделать административным центром. Вся остальная дискуссия прошла в режиме вялой гонки лоббистов, в лидеры которой вырвались представители хозяев земли на 7 км города (господин Анненков и ко), согласно их мнению, именно этот участок надо осваивать первым. Матерые строители и архитекторы знают – надо поторопиться, мир столь непредсказуем, что дальше первого участка может и не зайти.

Сторонники религии генпланов ошарашены – коллективный договор элиты, кажется, состоялся и без этого документа. Северная сторона получила шансы стать новой частью города. Не тем мертвым отростком в нынешнем виде, а настоящим городом, туда даже грозятся перенести административные здания, освободив центр «старого города» для элитных исторических гостиниц, меценаты строительства которых наверняка найдутся. Разумеется, в фантазиях заседающих всё это связывается мостом (через бухту) и рокадой (вместо гаражей). Однако, учитывая, что эти проекты существуют с середины прошлого века и не были даже близки к реализации, можно предположить, что вместо Верхнего Севастополя на выходе будет скорее Нижний Симферополь».

И это в Севастополе еще не знают, что за компания разрабатывала проект комплексной застройки. Меж тем, в Челябинске она гремела в буквально смысле этого слова. Именно «ЕСК-Проект» выиграл конкурс на проектирование хирургического корпуса детской областной больницы, объявленный правительством Челябинской области. По мнению чиновников, корпус должен был размещаться исключительно в городском бору, который, на минуточку, является памятником природы (и расположен, кстати, в центре города). Челябинские экоактивисты предложили для больницы несколько других площадок, но чиновники стояли на своем. А проблему особо охраняемой природной территории (ООПТ) решили так же просто, как сейчас предлагают сделать в Севастополе: просто вывели необходимый участок из состава памятника природы.

Дело дошло до суда. Изъятие части особо охраняемой природной территории было признано незаконным, но правительство Челябинской области подало апелляцию и тут же объявило конкурс на проектирование, который и выиграло ООО «ЕСК-Проект».

А теперь, что называется, следите за руками: компания «ЕСК-Проект» образована в 2012 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. 75% фирмы принадлежат Анне Михайловой, которая стала собственницей этого пакета в июле 2020 года. Госпоже Михайловой принадлежало и 30% ООО «Проинвест». Соучредителями этой компании в феврале текущего года являлись Александра Вайнштейн (что любопытно: владелица 50% ООО «Проинвест» фигурировала в ЕГРЮЛ без отчества и номера ИНН, хотя эти данные обязательны для регистрации) и Марк Гехт (так же зовут сына первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, который в августе 2020 года женился – по информации некоторых источников, на некой – чистое совпадение – Анне Михайловой, но это неточно. Кстати, сама Ирина Гехт активно лоббировала строительство детской больницы в городском бору). В мае текущего года Михайлова и Вайнштейн от своих долей в ООО «Проинвест» отказались.

Однако и ООО «Проинвест», и ООО «ЕСК-Проект» зарегистрированы по одному адресу: их офисы располагаются в челябинском «Парк-отеле», принадлежащем в числе прочего ООО «Строймеханизация», которой, в свою очередь, на 58% владеет Валерия Вайнштейн (имя полностью совпадает с ФИО племянницы экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна) и которая второй год подряд получает крупные контракты на уборку улиц Челябинска. А экс-депутат Госдумы Сергей Вайнштейн приятельствует с братьями Ротенбергами и владеет компаниями, построившими комплекс «Gagarin Residence» на другом участке, выведенном из состава Челябинского городского бора, и собирались строить детский хирургический корпус.

Кстати, участок, на котором намеревались построить новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы, челябинцы отстояли – суд удовлетворил коллективный иск горожан о возврате его в состав ООПТ. Больницу построят в другом месте. Но от планов на проигранный участок чиновники и компании Вайнштейна не отказались: теперь заявляется, что там построят реабилитационный центр для детей.

Так что если кому-то из севастопольцев не нравится то, что проект комплексной застройки города будет реализовываться на территориях, граничащих с природными парками и объектами культурного наследия, стоит начать беспокоится уже сейчас.

Севастополь, Илья Пелехов

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