Немецкий политолог предположил, как пройдёт встреча России с ведущими странами НАТО

Недавняя инициатива президента Джо Байдена о проведении встречи России и пяти стран НАТО во главе с США должна завершиться подписанием меморандума или даже «чёткими договорённостями».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии Ukrlife.TV заявил немецкий политолог Александр Рар.

В ином случае, подчёркивает Рар, без предварительных согласований итогов – само проведение этой встречи будет бессмысленным, и она вряд ли состоится.

По его словам, Украине, скорее всего, не откажут публично в членстве в НАТО, однако предложат некий суррогатный формат взаимодействия.

Как известно, Россия намерена требовать от Запада юридически обязывающих гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток и неразмещения вооружений на Украине.

«Я думаю, что Байден не пойдет на то, чтобы отказать формально Украине в НАТО. Запад и РФ договорятся, я думаю о чем-то типа какого-то нового меморандума или какой-то чёткой договоренности. И Россия должна будет приложить тоже свои усилия для того, чтобы убрать тяжелое оружие с границы Украины и России. И я думаю, что Запад может согласиться на то, чтобы не поставлять, во всяком случае – серьёзного военного оружия на восток Украины, и даже на запад Украины.

Я думаю, что-то в этом роде будет, потому что без поиска и нахождения компромисса в этом очень сложном вопросе между Америкой, Западом и Россией, такая встреча на платформе «НАТО-Россия» бессмысленна. Нужно идти туда с поисками результата, а результат такой будет», – приводит слова немецкого эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»