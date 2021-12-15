Крым накрыл мощный циклон: из-за непогоды и тумана два самолета, летевшие на полуостров, пришлось посадить в Краснодаре.

Сейчас в отдельных частях Крыма идут сильные дожди и до конца суток погода не изменится.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером и ночью ливни возможны в западных, центральных и южных районах полуострова. Возможно выпадение до 30 мм осадков. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение.

Симферополь, Олег Яковенко

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