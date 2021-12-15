В Крыму установили прожиточный минимум на 2022 год

В Крыму установили величину прожиточного минимума на 2022 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступающем году средний показатель на душу населения составит 12 тыс 274 рубля (+ 11,6% к уровню текущего года), для трудоспособного населения – 13 тыс 379 рублей (+13,8%), пенсионеров – 10 тыс 556 рублей (+10,6%), детей – 12 тыс 720 рублей (+8,6%).

Напомним, величина прожиточного минимума – это показатель, необходимый для назначения и расчета социальных пособий. Считается, что люди, чей доход не превышает эту величину, живут за чертой бедности.

Симферополь, Лиана Макоба

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