Один из многоэтажных домов Симферополя превратили в выгребную яму

Один из многоэтажных домов Симферополя превратили в выгребную яму – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, сетуя на несогласованность действий различных служб.

«Все вопросы требуют просто координации. Мы приехали: подвал фекалиями заполнен три года. И все потому, что ресурсоснабжающая организация выясняет, чей люк», – сообщил он на совещании по проблемам крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы на некачественные услуги в сфере ЖКХ лидируют среди обращений симферопольцев в органы власти наряду с жалобами на общественный транспорт и дорожное хозяйство.

Симферополь, Олег Яковенко

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