Первый заместитель главы Симферополя едва не околел, пытаясь дождаться общественного транспорта

Первый заместитель главы Симферополя Максим Балахонов едва не околел, пытаясь дождаться общественного транспорта в вверенном его заботам городе. Инцидент произошел в начале декабря, а сегодня разбирался на совещании с участием главы Крыма Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник решил после трудового дня добраться домой на маршрутке. «На остановку я вышел в 19:47, и, скажу честно, сначала меня удивило отсутствие на ней людей, – рассказал Балахонов. Но, как выяснилось за 40 минут нахождения на остановке до 20:27, автобусов тоже на ней немного – прошел один муниципальный маршрут 62. Маршрута 96 я не дождался, как, впрочем, и других».

«Простоял на остановке, чуть не замерз. Готовили уже эвакуацию, в МЧС звонить собирались, – прокомментировал ситуацию Аксенов и потребовал, чтобы на каждой остановке висело актуальное расписание и номера телефонов служб, в которые можно обратиться при нарушении графика движения.

Впрочем, подобные требования Аксенов выдвигает еженедельно, но, как показывает практика, на них никто не реагирует. Вот и на этот раз: после инцидента с первым замом главы Симферополя прошло почти 2 недели, а ситуация не изменилась: и расписания на остановках нет, и транспорт его не соблюдает.

По данным врио министра транспорта РК Николая Лукашенко, на каждом четвертом маршруте в крымской столице фиксируются систематические нарушения графиков движения.

Симферополь, Олег Яковенко

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