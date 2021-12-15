Украинское бюро Интерпола отказалось объявить в международный розыск Наталью Поклонскую

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить в международный розыск посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. На Украине ее обвиняют в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.
Как уже сообщал «Новый День», в начале декабря Киевский апелляционный суд выдал разрешение на задержание экс-прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, назначенной послом России в Кабо-Верде.
После этого органы досудебного расследования попытались объявить ее в международный розыск, но Укрбюро Интерпола МВД Украины в этом отказало, сославшись на противоречие уставу ведомства.
Напомним, статья 3 этого документа гласит: «Организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера».
Киев, Платон Ефимчук
© 2021, РИА «Новый День»
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