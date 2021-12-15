Крымский судья напал на полицейских в центре Ялты

В центре Ялты пьяный водитель Volkswagen Tiguan устроил ДТП, разбил чужой Porsche и напал на полицейских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Рузвельта: Volkswagen Tiguan катил навстречу автомобильному потоку и, уклоняясь от очередной «ошарашенной» вольным стилем его вождения машины, протаранил припаркованный Porsche Cayenne.

Прибывшим не место происшествия сотрудникам ГИБДД виновник ДТП устроил скандал: ругался, толкал, хватал за форму, грозил неприятностями и размахивал удостоверением сотрудника одного из районных судов Симферополя. При этом еле стоял на ногах. Медицинское освидетельствование проходить отказался.

Удостоверение судьи оказалось настоящим. Теперь его судьбу дебошира решает квалификационная коллегия судей.

Симферополь, Олег Яковенко

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