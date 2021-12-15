В Севастополе сотрудник ОМОНа ломился в парикмахерскую и грозил расправой стажеркам

В Севастополе человек в форме ОМОНа ломился в парикмахерскую и грозил расправой стажеркам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина восточной наружности зашел в один из салонов на проспекте Победы и потребовал постричь его под берет.

В это время в салоне были только две стажерки, доверить им столь важное задание администратор не решилась и предложила зайти на следующий день, когда и сможет заняться опытный мастер. Мужчина решил, что это отговорки – его просто не хотят обслуживать. Поэтому пообещал вскоре вернуться и увезти мастера в лес.

И действительно: буквально через час она снова возник в дверях салонах в куртке с нашивкой ОМОН. Сотрудникам каким-то образом удалось вытолкнуть его на улицу и забаррикадироваться. Держать оборону пришлось до приезда полиции. Людям в форме несостоявшийся клиент пояснил: он вспылил, потому что ему послышалось «Не хочу стричь этого нерусского», а выговор от начальства за неправильную прическу уже получал, пишет telegram-канал Mash.

Севастополь, Олег Яковенко

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