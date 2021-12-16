«Это запуганный человек»: Зеленский набрал телохранителей в 7 раз больше, чем было у Порошенко

Личная охрана украинского президента Владимира Зеленского (так называемый первый круг – возле тела) кратно превышает по количеству охрану экс-президента Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя атмосферу вокруг последней скандальной пресс-конференции Зеленского, где пострадала сбитая телохранителями журналистка.

По словам Луценко, всё это свидетельствует, с одной стороны, о том, что Зеленского, успевшего нажить себе немало врагов, преследует панический страх. А с другой – о том, что бывший комик страдает комплексом маленького человека и старается придать себе побольше агрессивности и важности.

«У него более 70 работников УГО в первом круге «лички». У Порошенко было в разы меньше. У Порошенко было человек 10-15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие – есть разведки, есть еще передовые группы. И такого еще никогда не было.

Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать, и для государства, что десять, что 70 человек – не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы её видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона», – заключил Луценко.



Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»