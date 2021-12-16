В Крыму назначили нового министра культуры

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра культуры республики. Как и предполагалось, этот пост заняла Татьяна Манежина.

Как уже сообщал «Новый День», прежнюю главу министерства Веру (Арину) Новосельскую 18 ноября задержали по подозрению в получении взятки в размере 25 млн рублей. 22 ноября Аксенов уволил ее «в связи с утратой доверия».

Манежина работает в ведомстве 10 лет, с 2017 года занимала пост первого заместителя министра культуры РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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