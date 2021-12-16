В Крыму вспыхнул санаторий Минобороны РФ

В одном из крымских санаториев министерства обороны РФ вспыхнул пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в санатории «Крым» в Партените. Сообщение о возгорании в лечебно корпусе поступило сегодня около 6:30. Горели 4 и 5 этажи.
К корпусу были стянуты подразделения МЧС Партенита, Алушты и Ялты. Во второй половине дня появилась информация, что пожар потушен.
Алушта, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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