В Крыму вспыхнул санаторий Минобороны РФ

В одном из крымских санаториев министерства обороны РФ вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в санатории «Крым» в Партените. Сообщение о возгорании в лечебно корпусе поступило сегодня около 6:30. Горели 4 и 5 этажи.

К корпусу были стянуты подразделения МЧС Партенита, Алушты и Ялты. Во второй половине дня появилась информация, что пожар потушен.

Алушта, Олег Яковенко

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