Крым завалит снегом

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 декабря и ночью 18 декабря на полуострове ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега.

Северо-западный ветер усилится до 15 – 20 м/с, ночью 18 декабря – до 25 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

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