В Крыму намерены повысить цены за проезд в общественном транспорте

Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма предложила повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Инициатива была озвучена сегодня на заседании республиканской Общественной палаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозчики считают, что экономически обоснованная стоимость проезда составляет не менее 29 рублей.

По словам вице-президента ассоциации Зиновия Лудчака, затраты транспортных компаний существенно выросли. А доходы, наоборот, резко сократились: только в текущем году дизельное топливо подорожало на 9%, аккумуляторы – на 13%, запчасти и автомобильные масла – на 27% – 28%, шины – почти на 30%.

При этом пассажиропоток сократился в 2 -3 раза по сравнению с допандемийным периодом. В итоге действующий сейчас тариф (15 – 17 руб за одну поездку при оплате картой и 20 – 22 руб при оплате наличкой) покрывает не более половины затрат перевозчиков, не позволяя содержать материально-техническую базу в пригодном для эксплуатации виде и платить достойную зарплату сотрудникам. Поэтому возникает нехватка водителей (дефицит составляет 40% – 50%) и, как следствие, перебои в работе транспорта.

Перевозчики согласились с тем, что резкого повышения тарифа допускать нельзя, и предложили повысить стоимость проезда до 20 рублей при оплате по безналичному расчету и 25 рублей – наличными. Утончив, что сделать это необходимо как можно скорее.

Совет Общественной палаты Крыма инициативу перевозчиков поддержал. Предложение с обосновывающими расчетами будет направлено в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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