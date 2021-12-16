Украина предпочитает русское порно

Жители Украины все больше интересуются Россией, но зачастую их интерес принимает причудливую форму. Например, в стране победившего достоинства растет запрос на русское порно.

«Зрада века №1! Украинцы ищут в Интернете «русское домашнее» порно, – пишет канал издания «Страна.ua» в telegram, цитируя аналитику одного из самых популярных порталов за 2021 год. – И этот запрос показывает рост (13%) и находится на втором месте по поисковым запросам после слова sex».

Более того, «горячий контент» с пометкой «Russian» на Украине в 8 раз популярнее других категорий.

Выяснилось, что украинцы чаще других смотрят порно на компьютере: в среднем, в мире такой техникой для просмотра пользуются 13% любителей «клубнички» (остальные предпочитают телефон), а на Украине – 23% (в России – 10%).

Украина занимает третье место по числу посетителей порносайтов в возрасте 54 – 64 (впереди Южная Корея и Австралия), зато лидирует по числу зрителей в категории 65+: в среднем по миру их доля в общей массе посетителей составляет 7% (в России – 6%), а на Украине – 13%.

Киев, Платон Ефимчук

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