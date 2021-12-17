После Майдана число нелегальных украинцев за рубежом выросло в пять раз

Количество нелегально трудоустроенных украинцев за границей возросло в пять раз после 2013 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила украинский аналитик Ева Антоненко.

При этом, отмечает она, количество легально устроенных «заробитчан» за границей в эти годы не изменилось.

«Если рассматривать статистику официально устроенных украинских граждан в других странах, то начиная с 2013 года – она особо не менялась. Но мы переходим к вопросу легальных и нелегальных переводов денежных средства украинскими гражданами в Украину.

Через счета банков международные объемы переводов практически не увеличились, а через неформальные каналы объемы переводов наших эмигрантов увеличились с 2013 года фактически в пять раз.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что с 2013 года нелегальная трудовая миграция возросла в таком же процентном отношении», – приводит слова Антоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»