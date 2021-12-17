Хамсы не будет? В Азово-Черноморском бассейне резко снизились объемы рыбного промысла

Объем вылова хамсы в Черном море сократился в 2 раза. Об этом заявил руководитель новороссийской рыбопромышленной компании Юрий Атанов. Снижение улова он объясняет резким сокращением запасов этой рыбы в Азовском море.

О подобных проблемах еще весной сообщали в Росрыболовстве, напоминает Коммерсант: тогда говорилось о сокращении промысла хамсы на 30% к аналогичному периоду 2020 года, а общий вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне снизился на 25,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению специалистов, причина уменьшения популяции хамсы связана растущей соленостью Азовского моря, что не только создает дискомфорт для данного вида, но способствует увеличению численности медуз, агрессивно конкурирующих в пищевом пространстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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