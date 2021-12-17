Цена «борщевого набора» в Крыму растет как на дрожжах

Цены на овощи в Крыму не прислушиваются к рекомендациям чиновников: к такому выводу пришли авторы telegram-канала «Территория Крым», проанализировав стоимость продуктов из традиционного борщевого набора.

«На сайте крымского правительства регулярно публикуются сведения о рекомендованных ценах на продукты, в том числе и на овощи «борщевого набора», рост цен на которые является на протяжении многих недель информационным поводом для СМИ и источником огорчения для потребителей.

С новым урожаем цены на овощи «борщевого набора» немного стали снижаться, но это снижение, по сравнению с общим ростом за год, является мизерным, – отмечает канал. – А цены на капусту снижались только в октябре (на 6,1%), но в ноябре уже поползли вверх и к началу декабря прибавили 6,9%. В целом же за год цены на капусту в Крыму выросли почти в 2,5 раза».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в процентом выражении капуста сначала года прибавила в цене более 143%, картофель – более 55%, морковь – почти 24%, лук – 18%.

На рынках и в магазинах Крыма стоимость этих овощей на 20% – 36% превышает рекомендованную чиновниками.

Симферополь, Олег Яковенко

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