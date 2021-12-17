Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. Документ был подготовлен Украиной. Главный акцент сделан на нарушение прав крымских татар и отказ России соблюдать на полуострове украинское законодательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что представленные авторами резолюции факты не соответствуют действительности, а сам документ – часть антироссийской кампании.

«В российском Крыму (в отличие от украинского) на законодательном уровне четко закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия», – подчеркнул Кузьмин, напомнив, что в на полуострове за счет бюджета работают крымско-татарский теле и радиоканалы; сохранились и открылись новые крымско-татарские школы, для которых в необходимом количестве выпускаются учебники; за 7 лет построено более 40 новых мечетей, включая соборную мечеть вместимостью около 4 тысяч человек, работы на которой завершаются.

Кузьмин напомнил, что Украина устроила водную и энергетическую блокады Крыма, а Россия обеспечила полуострову устойчивое энергоснабжение и решает проблемы водного обеспечения, а также строит дома для нуждающихся категорий, детские сады, школы, дороги, другие объекты инфраструктуры, чего в за 23 года «украинского периода» не наблюдалось.

Кузьмин сообщил, что каждый желающий может лично убедиться в правдивости его слов: «Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент», – отметил он.

Тем не менее, украинскую резолюцию поддержали более 60 стран, более 20 высказались против, около 90 – воздержались.

Отметим, что подобная ситуация повторяется ежегодно: Украина выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, часть стран ее поддерживает, часть – нет, большинство воздерживается. Никаких конкретных действий со стороны всемирной организации в отношении не следует.

Москва, Игорь Юров

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