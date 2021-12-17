В 2021 году из Украины выехало самое большое количество граждан за 11 лет

Отток населения из Украины в уходящем году побил рекорд за весь исследуемый период, начиная с 2010 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные опубликовал мониторинговый сервис Opendatabot.

Согласно данным ресурса, в 2021 году уехали из страны и не вернулись 600 тысяч украинцев.

«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет», – говорится в сообщении.

При этом средний показатель навсегда уехавших граждан с 2011 года составляет около 280 тысяч человек в год. Только в 2020 – в год объявления пандемии и связанных с этим строгих правил пребывания в ЕС – баланс сложился в пользу вернувшихся в страну.

«Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает Opendatabot.

Симферополь, Валентин Карамазов

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