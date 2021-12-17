На Крым надвигаются морозы

Крым накрыл мощный циклон: сегодня днем в одних районах полуострова шел дождь, в других – выпал снег. И погода продолжает ухудшаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», грядущей ночью в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (до 40 мм), сильное отложение мокрого снега.

Днем в субботу столбики термометров опустятся до -2, осадки сохранятся. Такая погода продержится до 20 декабря, а затем похолодание продолжиться: во вторник, 21 декабря, днем ожидается до -5, 22 декабря – до -8.

Симферополь, Лиана Макоба

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