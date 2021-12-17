Международный секс-скандал: польский депутат категорически отказалась укреплять дружбу с Украиной

Польская депутатка демонстративно отказалась укреплять дружбу с Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международного уровня разразился в Кракове, куда прибыла официальная делегация чиновников и депутатов Львова.

Во время торжественного ужина заместитель председателя Краковского городского совета предложил своей коллеге в «знак дружбы между народами» вступить в интимную связь с одним из гостей, оплатив таким образом некие «услуги ремонта». А затем «публично, за общим столом, «поощрил» женщину к половому акту с одним из львовских депутатов», – пишет издание «Wyborcza».

Но дама проявила настоящую незалежность, категорически отказалась ублажать украинца и обратилась с жалобой в дисциплинарный комитет, расценив поведение коллеги, как сексуальное домогательство, и сообщив, что это уже не в первый раз.

Депутат принес публичные извинения, заявив, что его не так поняли: «Я использовал в ее адрес неудачные фразы, которые были восприняты ею как оскорбительные и причиняющие ей вред».

Тем не менее, сегодня его дело рассматривает дисциплинарная комиссия.

Краков, Платон Ефимчук

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