В Крыму запретили развлекаться у новогодней елки

В Крыму запретили проведение развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних праздников. Соответствующие изменения глава Крыма Сергей Аксенов внес в указ о введении режима повышенной готовности.

«Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий», – говорится в документе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в детских садах, школах, спортивных кружках новогодние утренники разрешено проводить только в изолированных группах и без участия родителей.

Взрослые могут сопровождать детей только на новогодние и рождественские представления в театрах, цирках, концертных залах, домах культуры и прочих закрытых помещениях, не принадлежащих образовательным заведениям, при условии что у них есть QR-код вакцинированного или переболевшего, либо медотвод (в этом случае придется предъявлять результаты ПЦР-теста, проведенного в течение последних 48 часов).

При этом на подобных мероприятиях запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы и другие активности со свободным перемещением детей как во время представления, так и в холлах; нельзя организовывать фотозоны, а залы должны быть заполнены максимум на 70%.

Симферополь, Лиана Макоба

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