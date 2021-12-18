«Прилетит по детскому саду» – жители западноукраинского села запретили размещать у себя оборонительный объект

Жители села Великий Глубочек Тернопольской области Украины отказались размещать в своём населённом пункте базу для дислокации двух бригад территориальной обороны «на случай войны с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», против выступили 97,5% собравшихся на сходе селян. Всего в Великом Глубочке проживают более двух тысяч человек.

Исполняющий обязанности командира 105-й бригады пожаловался, что жители, пока было тепло, всячески тянули с конкретным ответом, а категорическое «нет» высказали уже накануне морозов.

«Уже декабрь, а положительного ответа так и не последовало. Община нам сказала: мы любим и уважаем военных, мы не против военных, но мы их здесь не хотим», – сетует украинский офицер.

«У нас уже все сроки вышли, если бы нам сразу отказали, еще в сентябре, то я бы еще в сентябре искал альтернативные варианты, а так дотянули нас до декабря, а на днях сказали, что против», – приводит его слова издание «Страна.УА».

Сами жители объясняют свой отказ тем, что здание, в котором предполагалось разместить для проживания личный состав бригад, находится рядом с детским садом.

«У нас много патриотов, и все понимают, что такое патриотизм и что такое военные действия. И в душе все готовы приобщиться. Но когда речь идет о ежедневной безопасности наших детей, и мы понимаем, что это будет первая точка, куда могут ударить в случае каких-либо военных действий, это еще больше создаёт опасность для местных жителей», – заявила депутат местной общины.

Между тем, из Киева поступило распоряжение вновь собрать военных, местных депутатов и жителей села, чтобы попытаться продавить решение о размещении базы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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