Ведущие политсилы Украины открыто призвали к роспуску парламента

Лидеры различных политических партий Украины, в том числе конкурирующих между собой, призвали глав парламентских фракций и депутатских групп, оппозиционных действующей власти, сложить мандаты, чтобы запустить процесс внеочередных выборов и роспуска Верховной рады.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к собравшимся в эфире украинского телевидения обратился бывший премьер-министр страны, один из лидеров партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Владимир Гройсман.

По его словам, Зеленский и его партия «Слуга народа», имеющая на сегодняшний день большинство депутатов, полностью себя дискредитировали и исчерпали ресурс народного доверия.

«Я призываю сегодня народных депутатов, которые присутствуют в этом зале. Юлию Владимировну (Тимошенко), Юрия Анатольевича (Бойко), Дмитрий Александровича (Разумкова) – да сложите вы эти мандаты, заставьте парламент пойти на досрочные выборы. Пусть они отвечают перед украинским обществом, что они сделали за два с половиной года. Пусть они получат оценку украинского общества. И только после этого можно говорить, что в Украину возвращается ответственная политика. Но держаться руками, зубами, хвостами за свои должности – это все стоит очень дорого для обычного украинца», – призвал Гройсман

Его поддержал один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко и пообещал запустить процедуру роспуска парламента уже в начале наступающего года.

«Их просто начнет проклинать народ, и тогда они не смогут уже так маневрировать, как они сейчас это делают. Я вижу в этом единственный механизм, но то, что этот процесс пошел, уже всем понятно. И он пойдет к смене парламента. В первую очередь, надо поменять парламент. Я убежден, что мы в начале следующего года это сделаем», – приводит слова Бойко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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