Французский военкор: СМИ Франции лгут «от начала до конца» о Донбассе

Французский военкор Кристель Нэан, снимавшая и делавшая репортажи о боях в Донбассе, осталась в Донецке, чтобы продолжать говорить о гражданской войне на востоке Украины. По её словам, правду о происходящем для французов должен доносить хотя бы один голос по-французски.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она рассказала донецкому изданию «Донбасс решает».

Француженка, недавно получившая звание заслуженного журналиста ДНР, вспомнила, как её коллеги-соотечественники из телерадиокомпании France 24 лгали о войне.

«В июле 2016 года вместе с журналистами France 24 я была на позициях в Зайцево, под Горловкой. Когда вышел их репортаж, то там не было ни одного слова правды, ложь от начала до конца... Я решила – если хоть один голос по-французски будет говорить правду о происходящем здесь, уже хорошо», – сказала Кристель Нэан.

«Моя первая награда была медаль «За оборону Горловки». Мы с Катей Катиной (донецкий журналист) по нескольку раз в месяц бывали в Зайцево, снимали результаты обстрелов, сами попадали под мины... Наши камеры, репортажи – были нашим оружием», – вспоминает Кристель Нэан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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