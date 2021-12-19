Помощник главкома Украины призвал разместить в стране ядерное оружие «западных союзников»

Власти Украины должны обратиться к своим союзникам на Западе с просьбой разместить в «Незалежной» часть ядерного арсенала США и Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский неонацист Дмитрий Ярош, недавно назначенный советником главнокомандующего вооружённых сил Украины.

По его мнению, таким образом, Украина симметрично ответит на планы президента Белоруссии Александра Лукашенко допустить на территорию своей страны ядерное оружие России.

«Прокремлёвский диктатор Лукашенко заявил о готовности разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси.. Считаю, что в этом случае власть Украины должна обратиться к нашим союзникам – США и Великобритании – с призывом развернуть часть их ядерного потенциала на территории нашей суверенной державы.

Такой шаг Запада станет реальным выполнением Будапештского меморандума, который гарантировал неприкосновенность наших границ и мир на нашей земле. Также это отобьёт у Путина желание проводить какие-либо захватнические действия касательно Украины. РФ понимает только язык силы», – призвал Ярош.

К слову, Белоруссия и РФ являются официальными союзниками по организации ОДКБ. Украина членом НАТО не является.

Симферополь, Валентин Карамазов

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