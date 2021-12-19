Министр обороны ФРГ призвала запретить Путину шопинг на Елисейских полях

Новый министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала ввести жёсткие персональные санкции против руководства России, президента и его окружения в случае «продолжения угроз Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

По её словам, эскалация напряжённости возле границ Украины со стороны РФ недопустима.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками», – сказала Ламбрехт.

Отметим, в ФРГ и РФ всё больше серьёзных экспертов склоняются к тому, что нынешняя «светофорная» коалиция Германии вряд ли просуществует долго из-за не совсем адекватных заявлений министров, согласованных после тяжёлых внутриполитических переговоров.

Например, глава МИД Германии Анналена Бербок недавно объявила, что «Северный поток-2» не может быть запущен, так как якобы полностью не соответствует европейскому законодательству.

Всё это идёт вразрез с политикой главы победившей на выборах партии СДПГ канцлера Олафа Шольца, настроенного на конструктивный диалог с РФ и запуск газопровода «Северный поток-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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