В Крыму испытали новейший ударный беспилотник (БЛА) «Орион».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе испытаний, видео которых опубликовало Минобороны РФ, «Орион» в ходе воздушной разведки обнаружил вертолетный дрон и обезвредил его.

Комплекс разрабатывается группой компаний «Кронштадт» и прошел тестирование в рамках испытаний комплекса воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета.

«БЛА «Орион» значительно расширит боевые возможности Вооружённых сил России: он позволяет не только вести воздушную разведку на большом удалении от базового аэродрома в течение десятков часов, но и незамедлительно наносить удар по вскрытым целям», – сообщили в Минобороны.

«Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров, максимальная масса боевой нагрузки – 200 килограммов, уточняет РИА «Новости» .

Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.

Дрон может находится в воздухе до 24 часов.

Симферополь, Лиана Макоба

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