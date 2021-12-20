Крымский парадокс: за месяц заболеваемость ковидом снизилась в разы, а смертность осталась на прежнем уровне

Крым продолжает демонстрировать чудеса в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», месяц назад, 20 ноября, в республике сообщили об абсолютном максимуме выявляемости коронавируса – 886 в сутки. И к 20 декабря этот показатель сократился более чем в 5 раз – до 170. Подобного результата не удалось достичь ни одному региону. Даже в соседнем Севастополе, где заболеваемость начала снижаться гораздо раньше, заболеваемость сократилась всего в 3 раза. А в целом по России показатель выявляемости инфекции с 20 ноября по 20 декабря уменьшился всего на 25%.

При этом ни власти Крыма, ни медики не торопятся объяснить, каким образом сумели достичь таких впечатляющих результатов. И почему при столь резком снижении заболеваемости смертность остается на прежнем высоком уровне.

Так, за минувшие сутки от умерли 22 человека – столько же, сколько и месяц назад, 20 ноября, когда заболеваемость была в 5 раз выше.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 125 тысяч 518 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 83 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»