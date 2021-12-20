В Крым пришли снег и морозы

В Крыму вновь ожидаются обильные снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, к полуострову подошел арктический холодный фронт, поэтому в течение ближайших полутора суток ожидается мокрый снег – местами очень сильный, обильное отложение мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с; 21-22 декабря при порывах его скорость будет достигать 25 м/с.

22 – 24 декабря ночью ожидает до минус 15 градусов, днем – до минус 8. Уже завтра днем в отдельных районах полуострова будет до минус 5, сегодня ночью – до минус 7.

Симферополь, Лиана Макоба

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