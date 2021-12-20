В Крыму охранники парковки не пропустили машину «скорой», приехавшую на вызов

В Симферополе охранники парковки возле торгового центра не пропустили машину «скорой помощи», приехавшую на вызов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в центре города возе ЦУМа: «скорая» подъела по Одесской улице, но уткнулась в закрытый шлагбаум. Охранники равнодушно отнеслись к сообщению медиков о срочном вызове и заграждение не открыли. Сотрудникам «скорой» пришлось обходить здание пешком, что увеличило их время прибытия к пациенту, а потом точно так же возвращаться обратно – уже с больной.

В минздраве РК инцидент подтвердили. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.

Симферополь, Лиана Макоба

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