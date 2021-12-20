В Крыму на новогодние праздники раскупили почти все дорогие отели

Отели дорого сегмента в Крыму забронированы на новогодние праздники на 70% – 80%. Об этом заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о местах размещения категории 4 – 5 звезд. Таких в Крыму немного: 10 пятизведочных и 52 имеющих 4 звезды. Они традиционно востребованы на новогодние и майские праздники.

Отели попроще в несезон пользуются меньшим спросом, так как многие из них не предоставляют туристам питание и не организовывают развлечений. Если летом большинству туристов этого не требуется, то в холодное время года с коротким световым днем туристы предпочитают отели с максимально насыщенной программой. При бронировании новогодних туров предлагаемая программа становится одним из решающих факторов.

Напомним, глава Минтуризма Крыма Волченко пообещал организовать в праздники тотальные проверки по соблюдению ковидных ограничений.

Ранее в Ростуризме сообщили, что по количеству бронирований на новогодний период лидирует Сочи, а Крым из первой тройки вытесняют горнолыжные курорты Кавказа и Кавказские Минеральные воды.

Симферополь, Лиана Макоба

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