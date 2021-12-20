В Крыму подростки угнали Toyota и влетели на ней в дерево

Под Феодосией подростки на Toyota Corolla врезались в дерево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машина принадлежала матери одного из «гонщиков». Он без спроса взял ключи и похвал покататься трех приятелей. На трассе между Феодосией и Орджоникидзе парень не справился с управлением, машину вынесло на обочину, и она влетела в дерево.

Все четверо получили травмы, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Феодосия, Лиана Макоба

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