В Крыму подростки угнали Toyota и влетели на ней в дерево

Под Феодосией подростки на Toyota Corolla врезались в дерево.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», машина принадлежала матери одного из «гонщиков». Он без спроса взял ключи и похвал покататься трех приятелей. На трассе между Феодосией и Орджоникидзе парень не справился с управлением, машину вынесло на обочину, и она влетела в дерево.
Все четверо получили травмы, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело.
Феодосия, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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