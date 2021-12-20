российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 декабря 2021, 18:28 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму подростки угнали Toyota и влетели на ней в дерево

Под Феодосией подростки на Toyota Corolla врезались в дерево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машина принадлежала матери одного из «гонщиков». Он без спроса взял ключи и похвал покататься трех приятелей. На трассе между Феодосией и Орджоникидзе парень не справился с управлением, машину вынесло на обочину, и она влетела в дерево.

Все четверо получили травмы, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,