Половина жителей Крыма предпочитает «серую» зарплату

Около половины жителей Крыма согласны получать заработную плату «в конверте» и не иметь социальных гарантий. К такому выводу пришли аналитики портала «SuperJob», проанализировав итоги опроса населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что получать «белую» зарплату, с которой удерживаются все предусмотренные налоги и сборы, готовы лишь 34% крымчан. 49% предпочитают работать нелегально. Еще 17% участников опроса ответить затруднились.

По данным аналитиков, чаще других на «серую» зарплату согласны мужчины и те, кто старше 45 лет. Соответствующие ответы выбрали более половины представителей этих категорий.

Чаще всего «в черную» в Крыму работают организации в сфере турбизнеса, торговли и бытовых услуг. Сами сотрудники, работающие на таких условиях, поясняют, что «серая» заплата выше «белой», ведь работодатель не тратится на налоги (при официальных расчетах владельцу компании приходится отчислять в бюджет и фонды около 50% от суммы, выдаваемой работникам). Кроме того, можно договориться, чтобы деньги выдавали еженедельно или ежедневно.

Симферополь, Лиана Макоба

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