«Украинцам было лучше всего в 1960-х годах» – директор киевского института

Показатели сбережения населения, рождаемости и смертности на Украине в 60-х годах прошлого века при СССР были лучшими в истории страны.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.
По её данным, Украинская ССР в те годы по продолжительности жизни вышла на уровень первых стран мира.
«В демографическом плане украинцам было лучше всего в 1960-х годах, потому что к тому времени были хорошо реализованы все резервы снижения смертности, связанные с государственными и общественными действиями: вакцинация и антибиотики.
На тот момент Украина занимала 6-7 место по продолжительности жизни, это очень круто. Но эти резервы исчерпаны», – приводит слова Либановой «ПолитНавигатор».
Симферополь, Валентин Карамазов
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