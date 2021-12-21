Рейтинг Зеленского рухнул ниже рейтинга Януковича накануне бегства из страны

За действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы сегодня проголосовать 16,7% граждан. Это ниже, чем показатели Виктора Януковича в разгар Евромайдана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют последние исследования украинского социологического института КМИС.

При этом, 32,4% граждан Украины не собираются голосовать ни за одного из предложенных сегодня кандидатов «ни при каких обстоятельствах».

Примечательно, что всего лишь неделей ранее за Зеленского готовы были голосовать более 27% украинцев, по результатам того же КМИС.

Украинские эксперты связывают такое стремительное обрушение рейтинга действующего президента Украины с появившимися публикациями о пристрастии Зеленского к наркотическим веществам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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