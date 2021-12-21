Украинский политолог прогнозирует разрешение кризиса в Донбассе в ближайшее время

Выдвинутые Россией требования к США о предоставлении гарантий безопасности в течение месяца приведут к тому, что ситуация в Донбассе кардинальным образом изменится уже в начале следующего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

На каких условиях разрешится конфликт, зависит от ответа Вашингтона Москве: либо Киев безоговорочно выполнит все Минские соглашения в кратчайшие сроки, либо Россия признает ДНР и ЛНР и отторгнет их от Украины.

В любом случае, вялотекущий конфликт на востоке страны прекратится, и Киев просто поставят перед фактом. А все разговоры о том, что США обещали не вести переговоры «об Украине без Украины», существуют лишь для самоуспокоения.

«В очень сложном положении в этот период времени оказывается Украина. Она встречает 2022 год в очень сложном экономическом положении, я не хочу это все описывать. Во-вторых, она выключена из процессов переговоров», – отметил эксперт.

«Грубо говоря, несмотря на залихватское, что без Украины об Украине не говорят... без Украины об Украине говорят, договариваются и ей сообщат скоро правила, по которым будет устанавливаться новый миропорядок.

Либо он будет конфликтный, и тогда Украина теряет территории, либо он будет равновесный, тогда Украина будет вынуждена по этим правилам стабилизировать свою территорию и договариваться с сепаратистами», – приводит слова Ермолаева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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