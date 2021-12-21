Минфин Крыма выстраивает странные финансовые схемы отношений с подрядчиками

Министерство финансов Крыма хронически не платит подрядчикам по договорам на оказание информационных услуг, а потом проигрывает им суды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эпоху всеобщей информатизации и цифровизации минфин Крыма не только оплачивает эти процессы структурам власти Республики, но и сам активно в них участвует, закупая системы информационной безопасности, различное программное обеспечение, новейшие технологии. Бюджет Крыма, на две трети наполненный деньгами Москвы, безропотно выдает запрашиваемые суммы.

В 2018 году появилась возможность перевести бухучет на облачные технологии. Техзадание (перевод существующих систем бухгалтерского учета на основе «1С» и «Парус» исполнительных органов государственной власти, казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Крым на облачные технологии) исходило от минфина, было утверждено министром финансов Республики Крым Ириной Кивико (ныне она еще и вице-премьер), работа стоила 78 млн рублей.

Список исполнительных органов государственной власти правительства состоял из 400 пунктов. Дальнейшая судьба «облачного» контракта не прослеживается – в базе госзакупок информации о нем нет: «поиск не дал результатов», – сообщает система. Исчезновение из базы госзакупок – случай странный.

Тогда же в качестве партнера минфина возникло небольшое (9 работников) ООО «ЮгИнформЦентр» из Ростова-на-Дону. В мае 2020 года Минфин заказал ему за 37 млн 613 тыс руб сопровождение системы защиты информации бухучета тех самых исполнительных органов. Что-то в их взаимодействии не сложилось, заказчик платить не захотел, подрядчик подал в суд, и тот взыскал с минфина 18 млн руб. Суды в следующих инстанциях продолжаются до сего дня.

Но в июле того же 2020 года Минфин еще раз заказал те же работы по развитию системы защиты информации Единой централизованной системы ведения учета исполнительных органов государственной власти Республики Крым – за 35 млн 997 тыс руб в другом южном городе – у ООО «СевкавИнформЦентр» из Назрани. У фирмы со странно схожим с ростовской названием размер уставного капитала составляет 10 тыс руб, там четверо сотрудников, прибыль в течение пяти лет стабильно держится на нуле. Ее контракты с Минфином – всего на 95 млн руб от Крыма подписала Ирина Кивико.

Суд уже постановил взыскать с Министерства финансов РК в пользу ООО «СевкавИнформЦентр задолженность по государственному контракту № 107907837 в размере 5 млн 566 тыс руб, Судебное заседание по другому иску, поданное северо-кавказцами, назначено на январь.

Разъяснить странную практику работы с подрядчиками «Новый День» попросил специалистов минфина Крыма, занимающихся госзакупками. Там наличие судебных исков признали, но удивились: «А зачем вам это надо?». Решения судов и причины сложившейся ситуации комментировать категорически отказались. А узнав, что «Новый День» располагает текстами судебных решений (они, кстати, опубликованы в картотеке и находятся в открытом доступе), собеседница агентства бросила трубку.

Симферополь, Ольга Картошина

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