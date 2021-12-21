Крым замело: высота снежного покрова в отдельных районах достигла 10 см.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее обильные снегопады отмечены в центральных и западных районах полуострова, а также в горах.

Так, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в крымской столице выпало около 14 мм осадков, что соответствует 10-дневной норме осадков. В восточных районах зафиксировано 7 мм осадков, в северных – до 4 мм.

На ЮБК было дождливо, но в горах шел снег. Высота покрова на Ай-Петри составила 5 см, гна Ангарском перевале, где выпало 13 мм осадков, – 10 см.

Остатки циклона «зацепились» за юго-западную часть полуострова: сейчас дождь со снегом идут в горах и на побережье от Симеиза до Севастополя.

Симферополь, Лиана Макоба

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