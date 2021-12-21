Привет с небес: в Севастополе прогремел взрыв (ВИДЕО)

В Севастополе сегодня утром прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», громких хлопок, сотрясший воздух, прозвучал около 8:30 утра. Его слышали в центре города, на Северной стороне и в Гагаринском районе. Находившиеся на территории последнего уверяют, что видели ярку вспышку или огненный шар.

Момент взрыва успели запечатлеть

Некоторые решили, что это шаровая молния.

В МЧС подтвердили природный характер происшествия: молния ударила в крышу подъезда многоквартирного дома. Сообщается, что пострадавших нет.

Севастополь, Лиана Макоба

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