российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 декабря 2021, 13:04 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Привет с небес: в Севастополе прогремел взрыв (ВИДЕО)

В Севастополе сегодня утром прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», громких хлопок, сотрясший воздух, прозвучал около 8:30 утра. Его слышали в центре города, на Северной стороне и в Гагаринском районе. Находившиеся на территории последнего уверяют, что видели ярку вспышку или огненный шар.

Момент взрыва успели запечатлеть

Некоторые решили, что это шаровая молния.

В МЧС подтвердили природный характер происшествия: молния ударила в крышу подъезда многоквартирного дома. Сообщается, что пострадавших нет.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия,