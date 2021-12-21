Суточная выявляемость коронавируса в Севастополе упала ниже 100

Суточная выявляемость коронавируса в Севастополе упала ниже 100: 20 декабря зарегистрировано 99 новых случаев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 4 человека.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 52 тысячи 106 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 812 севастопольцев.

Согласно официальным данным, вакцинацию от коронавируса завершили 251 тысяч 850 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»