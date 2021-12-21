Доступность новых автомобилей для крымчан резко снизилась

Крым занимает 68 место в России по доступности нового автомобиля. Согласно исследованию, проведенному РИА «Рейтинг» позволить себе даже дешевую машину не могут более 90% крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году купить в кредит и содержать недорогой автомобиль могли 13,9% жителей республики. В текущем году их число снизилось почти в полтора раза – до 8,6%.

Тех у кого, есть средства на автомобиль подороже стало в 2 раза меньше – 2%, а авто премиум-класса, даже в кредит, могут позволить не более 0,16% крымчан.

В Севастополе недорогую машину (до 1 млн рублей) могут приобрести 10,6% семей (в 2020 году таковых было 18,8%), авто среднего ценового сегмента (1,5 – 2 млн) доступны 2% севастопольцам (падение за год в 3 раза), премиум-автомобиль могут позволить себе 0,18%.

Снижение доступности авто для жителей полуострова объясняется, в первую очередь, высокой инфляцией, увеличением кредитных ставок и существенным отставанием роста доходов крымчан от роста стоимости машин.

Симферополь, Олег Яковенко

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