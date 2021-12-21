Аксенов заявил о снижении доходов крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доходы крымчан снижаются. Его заявление кардинально расходится с данными Крымстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной статистике, среднедушевой доход в республике за январь – сентября составил 24 тысячи 338 рублей. Правда, доходы 72% жителей республики не превышают 27 тысяч, а каждый двадцатый и вовсе довольствуется 7 тысячами, а то и менее в месяц, но по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом реально располагаемые доходы населения в РК выросли на 4,7%.

Походе, у главы Крыма другие данные: «Вопрос доходов граждан сегодня стоит на первом месте в повестке дня. Могу сказать откровенно, что в данном направлении мы не смогли далеко продвинуться, – сообщил Аксенов, комментируя Соглашение между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2022-2024 годы. – К сожалению, доходы граждан падают и эту проблему нельзя игнорировать».

Решать больной вопрос будут традиционным для правительства Крыма способом – создаут рабочую группу, в которую войдут «представители крупного, а также малого и среднего бизнеса, которые готовы предлагать нестандартные решения наиболее проблемных вопросов».

Напомним, что многие представители бизнеса, действительно нестандартно нашли выход из ситуации с резким падением доходов в периоды локдауна и жестких антиковидных ограничений – они просто уволили большую часть персонала. Кроме того, достаточно много предпринимателей до сих пор платит сотрудникам зарплату в конвертах, лишая их социальных гарантий.

Симферополь, Олег Яковенко

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