В Крыму стартовала республиканская перепись тараканов

Крымчан одолели тараканы: жители многоквартирных домов буквально завалили жалобами органы власти и коммунальщиков. Решено провести тотальную «зачистку».

«21 декабря стартовала Всекрымская перепись тараканов, которая продлится до 31 декабря, – рассказали в крымском отделении РОО «Гражданский контроль ЖКХ». – В связи с многочисленными обращениями граждан по факту наличия тараканов в многоквартирных домах Симферополя и других населённых пунктов «Гражданский контроль» начал сбор заявок на проведение внеочередной дезинсекции технических и подвальных помещений многоквартирных домов. Если в вашем доме наблюдается значительное скопление тараканов, просим Вас указать адрес многоквартирного дома, подъезд, в котором наблюдаются тараканы. После всеобщего сбора адресов нами будет подготовлено и направлено соответствующее обращение в муниципалитеты для принятия мер реагирования».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявки посыпались градом: «Какой то ужас: тараканы и крысы, дезинфекция не проводится», – пишут кырмчане. «Тараканы ходят по подъезду, как у себя дома...» И предупреждают: «У нас обитают большие черные тараканы Blatta orientalis, которых часто не берут средства от более мелких видов тараканов, и они могут со временем прийти в себя».

Отсавить заявку можно на страницах крымского отделения РОО «Гражданский контроль ЖКХ» в соцсетях.

Симферополь, Олег Яковенко

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