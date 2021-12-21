Киевский политолог: На Украине не удалось создать единый народ

Украинская власть с момента провозглашения «независимости» безудержно спекулировала и играла на чувствительных исторических, культурных и национальных вопросах в стране.

В результате «Незалежная» от исторически сложившегося разнообразия подошла к современному расколу общества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе круглого стола в Москве заявил директор украинского Фонда гражданской дипломатии Антон Найчук.

«На Украине есть большая потребность фундаментализации украинской нации, как единого политического организма. К сожалению, за 30 лет независимости мы так и не пришли к этой цели. Различия в восприятии некоторых страниц истории, в то же время, плюрализм культурной самоиндефикации создавали сложности в этом процессе.

К примеру, такие темы, как язык и историческое наследие, нередко были политизированы и сознательно политизированы представителями тех или иных сил, что привело к ещё большей разобщённости украинского общества», – отметил эксперт.

Сейчас, отмечает он, говорить о единстве украинского народа не приходится.

«Эта фрагментарность украинского общества показывает, что единение украинского народа, к сожалению, на данном этапе не произошло и ещё много проблемных моментов и точек конфронтации существует. Мы видим очень много проблем, которые препятствуют этому единению.

Сейчас мы можем говорить, что социальная политика правительства и Офиса президента Зеленского не до конца оправдала себя, более того – создала дополнительные предпосылки для того, чтобы общество в дальнейшем фрагментировалось», – приводит слова Найчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»