Зеленский объявил курс Украины от страны третьего мира к «лидеру всего региона»

Украина и Киевская дипломатия должны взять на вооружение три фундаментальных принципа – «скорость, креативность, амбициозность».

С помощью этих инструментов «Незалежная» вскоре превратится в мощного регионального игрока – «драйвера и лидера процессов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления перед послами Украины за рубежом.

По его словам, к этому страну обязывает её «тысячелетняя история».

«Мы живём в новой реальности, где глобальные изменения происходят каждый месяц, каждую неделю, даже каждый день. И не надо быть Генри Киссинджером, чтобы дойти до простого вывода – в этих условиях мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики...», – потребовал он.

«Я хотел бы остановиться на трёх основных вещах. Первая – это скорость. С надменно-консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать бойкой, динамичной и быстрой.

Мы хотим как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень чёткую, конкретную перспективу от НАТО в 2022 году.

Для достижения всего этого нам нужна вторая вещь – креативность. Желание быстрого результата вынуждает нас искать все возможности для его достижения. Пример – декларация о поддержке европейской перспективы Украины, которую уже подписали семь стран», – рассуждает президент.

«Третья вещь – амбициозность мыслей, форматов, идей. Это лицо нашей страны. Надо избавиться от негативного, пессимистического мышления. Избавиться от слов «это невозможно», «этого не будет», «это не для нас».

Лишиться комплекса страны третьего мира. Мы имеем великую историю, и много раз об этом говорили – тысячелетнюю историю нашей государственности.

Надо продолжить утверждение Украины региональным лидером путём малых союзов, инициатив, стоит строить новую реальность, где Украина не шестая слева, а драйвер и лидер процессов», – приводит слова Зеленского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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