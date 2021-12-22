Почти половина украинцев высказались за внеблоковый статус страны – на востоке 60%

За внеблоковый статус украинского государства высказались 45% жителей страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные украинским центром «Социальный мониторинг».

Между тем, на востоке против вступления в военные блоки выступили 60,3%. В контролируемой Киевом части Донбасса – 62%. На юге Украины за внеблоковый статус выступают 51,4% жителей.

На западе Украины, в центре и в Киеве противников вступления в военные альянсы, соответственно, – 32%, 36,4% и 36,5%.

Отметим, что украинские власти ранее уверяли, будто противников вступления в НАТО на Украине осталось «менее 30%».

Симферополь, Валентин Карамазов

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