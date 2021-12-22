российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 декабря 2021, 04:35 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Почти половина украинцев высказались за внеблоковый статус страны – на востоке 60%

За внеблоковый статус украинского государства высказались 45% жителей страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные украинским центром «Социальный мониторинг».

Между тем, на востоке против вступления в военные блоки выступили 60,3%. В контролируемой Киевом части Донбасса – 62%. На юге Украины за внеблоковый статус выступают 51,4% жителей.

На западе Украины, в центре и в Киеве противников вступления в военные альянсы, соответственно, – 32%, 36,4% и 36,5%.

Отметим, что украинские власти ранее уверяли, будто противников вступления в НАТО на Украине осталось «менее 30%».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,